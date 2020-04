Cette période est vraiment longue et les passe-temps viennent à manquer : si on se mettait à la broderie ?

Si vous êtes de celles et ceux qui pensent que la broderie est une activité ringarde et old school réservée à nos grand-mères adorées, alors sachez que c'est vous qui êtes êtes un peu à côté de la plaque.

Après le tricot et le crochet qui ont fait leur grand retour ces dernières années, c'est la broderie qui devient ultra tendance. C'est fin, c'est romantique, et ça a ce petit côté vintage que l'on aime tant. On brode ses tee-shirt, ses jeans ou même ses baskets en toile pour leur donner un nouveau look, et on pare les murs de son petit chez-soi avec de jolis cadres ou tambours brodés.

Ça a l'air un peu compliqué, comme ça, la broderie. Mais on vous assure que ça ne l'est pas tant que ça. Avant de s'y mettre on s'arme d'un tambour, d'un feutre à tissu, de fils et d'une aiguille. Pour débuter, on choisit un motif simple et épuré, et quand on se rend compte qu'on brode plus vite que son ombre, là, on passe à des motifs un peu plus travaillés.