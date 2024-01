Avis sur Le 3ème jumeaux, de Ken Follett

Les manipulations génétiques et le clonage sont désormais au cœur de l'actualité. C'est sur ce thème que l'auteur de best-sellers Ken Follett - comme Une colonne de feu ou Les Armes de la lumière - écrit le troisième jumeau. Tout commence par un viol. La victime identifie le suspect, l'affaire semble réglée. Le problème, c'est que le docteur Jeannie Ferrami ne l'entend pas de cette oreille. Menant des études sur la criminalité de jumeaux élevés séparément, elle est convaincue de l'innocence de Steve, le présumé violeur dont elle s'est liée d'amitié et pour lequel elle présent l'existence d'un jumeau. Et elle entreprend ses recherches, Steve affirmant lui aussi son innocence. Elle trouve, grâce à des bases de données, un double. Seulement, ce dernier est un dangereux psychopathe en prison.

Mais des dysfonctionnements dans sa théorie résident : pourquoi les dates de naissance des supposés jumeaux sont-elles différentes ? Comment se fait-il qu'ils soient nés dans des cliniques différentes ? Une seule possibilité paraît expliquer le mystère et disculper Steve : l'existence d'un troisième jumeau. Cette hypothèse ne semble pas plaire à Berrington Jones, propriétaire de Genetico, une boîte de recherches scientifiques, également financière de l'Université dans laquelle exerce Jeannie. Dès lors, elle se met l'Université à dos et ses méthodes de recherches intéressent soudainement la presse. Ses découvertes la mettent sur la route d'un scandale qui ne concerne non pas trois individus, mais huit. Des clones. Des copies conformes dans le cadre de recherches génétiques entreprises par Genetico pour créer "l'américain parfait".

Jeannie comprend alors qu'il va falloir se battre pour annuler le rachat de Genetico par une grande compagnie, et elle est prête à tout pour se sauver du scandale qui plane sur elle, sauvegarder son emploi et innocenter Steve. Intervenir lors d'une conférence de presse semble être la meilleure solution pour dénoncer les machinations d'une clinique prête à tout pour cloner des individus.Une leçon sur les dérives de la science.

Un best-sellers à lire dans les longues soirées d'hiver pour réchauffer les cœurs d'un suspens haletant et terriblement d'actualité.