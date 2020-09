Une robe de mariée en soldes, c'est possible ?

Bien sûr, les choix seront restraints : pas sûr en effet que la robe qui vous aura fait vibrer sera disponible dans votre taille ! Alors si vous vous mariez en 2011, partez à la recherche de votre robe en soldes en juillet prochain.

Sinon, il vous reste la possibilité de louer votre robe de mariée, de scruter les petites annonces cet été puisque de plus en plus de mariées revendent leur robe une fois le mariage passé ou de vous la faire offrir dans le cadre du mariage sponsorisé. Vous pouvez également aller voir chez Manoush et chez crealine qui se sont mis sur le créneau de la robe de mariée avec une grande réussite, alliant chic et petits prix. Certaines marques proposent également des réductions si vous faites l'acquisition de votre robe lors d'un salon de mariage.

Parmi ces robes de mariée en solde vous trouverez :

La robe fourreau

Très près du corps, cette robe ne pardonne pas les rondeurs mal placées. A adopter par les plus élancées, dans le même style que la robe sirène, mais sans les volants.

La robe marquise

Est mise en valeur par un corset décolleté et baleiné très près du corps. La jupe est très évasée et possède une sur-jupe fendue sur le devant, laissant apparaître un jupon ou un fourreau.