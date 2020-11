Tendances peintures et soie : combinaisons de vert

Si vous jetez un coup d’oeil sur un nuancier de l’année 2020, vous serez frappé par la myriade de teintes vertes qui vous y sont proposées. La couleur verte qui est indiscutablement synonyme de notre mère la nature crée non seulement une atmosphère où il fait bon vivre – mais encore elle se laisse aussi combiner sans peine avec n’importe quelle autre couleur du spectre, ce qui fait d’elle un choix parfait pour le séjour.

Les couleurs de cet été vont du vert feuille le plus tendre jusqu’aux nuances olive les plus foncées. Vous ne serez toutefois pas obligé de vous décider pour une teinte définie, surtout si vous avez un foulard de soie à peindre, vous pourrez en effet utiliser plusieurs nuances différentes qui se marieront harmonieusement.

N’oubliez pas ce faisant qu’il importe de rester dans la simplicité, c’est-à-dire pas de lignes surchargées, mais un décor minimal dans lequel il conviendrait de se limiter à de simples carreaux, à des rayures ou à des formes plus modernes.

Pour obtenir une nouvelle ambiance de fraîcheur ce printemps, vous choisirez pour les murs des teintes vertes tendres et douces que vous agrémenterez d’accessoires d’un blanc frais et de plinthes peintes de la nuance correspondante. Si vous utilisez pour ce faire des peintures acryliques résistantes à l’usure, vous profiterez longtemps de cette combinaison rafraîchissante de couleurs, même dans la pièce la plus utilisée par votre famille.