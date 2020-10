Stratégies de lecture sur Internet en langue étrangère

Comment entraîner nos élèves à lire efficacement sur Internet dans une langue étrangère, c’est-à-dire à repérer des informations pour faire émerger du sens ? En formulant la question, on pointe trois entrées : la lecture, la langue « étrangère » et le contenu auquel il faut accéder. Il y a lire et lire.

Selon Brigitte JUANALS, MCF en sciences de l'information et Communication et auteur du livre la culture de l’information. Du livre au numérique : Toutes les situations de lecture ne sont pas identiques. Lire un poème ou lire une page de résultats affichée par un moteur de recherche n’ont rien en commun. Encore plus divers sont les objectifs de lecture : on peut lire pour sélectionner des documents, pour en découvrir la structure, pour en analyser le contenu exhaustif, pour goûter le plaisir du texte. Pour lire il y a des techniques, pour comprendre il y a des stratégies et pour comprendre une langue étrangère il y a des compétences langagières. C’est dans l’interaction de tous ces éléments étroitement imbriqués que l’élève devra analyser la situation de lecture et choisir la stratégie adaptée.

Lire

Situations de lecture

Une page Internet diffère d’un texte papier par sa structure qui n’est pas linéaire, mais hyper textuelle. Il faut distinguer les véritables sommaires que sont les pages d’accueil riches en éléments variés (images, vidéos, titres, textes courts, grande variété de polices de caractères, de couleurs) de certaines pages intérieures contenant quelques liens, liens qui peuvent donner accès à du texte purement linéaire. Il y a donc globalement deux situations de lecture sur Internet : celle de pages riches en hyperliens et celle de pages qui se rapprochent beaucoup des textes de manuels ou articles de journaux (titre, chapeau, illustrations, etc.).

Objectifs de lecture

L’objectif de lecture doit être clair pour l’élève. Il faut qu’il sache s’il lit pour sélectionner des documents selon des critères définis à l’avance, repérer des informations précises, identifier le thème d’un texte, en recenser le contenu ; s’il a besoin de comprendre le texte en détail ou globalement. L’enseignant aura soin d’expliciter cet objectif de lecture.