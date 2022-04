Livre à offrir : Les plus belles salles de bains du monde, de Vincenzo Pagano

Voici un joli livre sur l'agencement et la décoration de salles de bain dans le monde. Les plus belles salles de bains du monde, de Vincenzo Pagano nous offre un panorama de ces salles d'eau : que ce soient celles des plus luxueux hôtels, salles de bains de villa ou de stars d'Hollywood. Il en a même trouvé une magnifique dans une église à rénover !

Mais le lecteur s'attardera sur la chapitre concernant les revêtements de salles de bain

Le revêtement de sol de la salle de bains

Le revêtement de sol de la salle de bains a des exigences particulières. En effet, la salle de bains étant généralement la pièce la plus humide de la maison, le revêtement de sol doit être capable de résister à un environnement très humide. La résistance au glissement est également une caractéristique importante, bien qu'elle ne soit pas toujours prise en compte - vous pouvez presque toujours utiliser un nettoyant antidérapant ou ajouter des tapis ou des carpettes au sol pour limiter les chutes.

Les carreaux de vinyle, le linoléum, le stratifié, les carreaux de céramique et les carreaux de porcelaine font partie des types de revêtements de sol préférés dans les salles de bains, car ils sont faciles à nettoyer et résistent à l'humidité. Bien qu'il soit possible de poser des carreaux en pierre naturelle ou même un plancher en bois dans les salles de bains, ceux-ci ne sont généralement pas préférés en raison de leur coût (pierre naturelle) ou des problèmes d'humidité (dans le cas du plancher en bois).

Le vinyle et le stratifié résistent à l'humidité. Toutefois, si l'on laisse de l'eau reposer sur ces dalles, une certaine humidité peut s'infiltrer entre les dalles et causer des problèmes au niveau du sous-plancher. Les dalles pelables et autocollantes peuvent se détacher si le problème d'humidité persiste. Utilisez un revêtement de sol en vinyle ou un linoléum plutôt que des carreaux si cela vous inquiète.

La céramique peut supporter plus d'abus que le vinyle, et la porcelaine polie peut généralement supporter plus d'abus que les carreaux de céramique.

