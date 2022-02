Lecture du livre : La France des piscines, de Patrice Cartier et Luc Svetchine

Dans ce livre on visite l'univers riche et varié des piscines dans toutes les régions de France. Patrice Cartier est spécialiste rénovation piscine Perpignan et décrit en chapitre 1, l'aspect technique de l'entretien des piscines :

L’équilibre de l’eau de la piscine

Cet équilibre est très important. Il tourne autour de trois critères en l’occurrence, sa dureté, son alcalinité et son pH. Il est garant de l’excellente qualité de l’eau du bassin mais également la longévité ainsi que l’efficacité des installations.

Il faut savoir qu’une eau entartrée dépose du carbonate de calcium dans le sable des filtres, ce qui trouble leur bon fonctionnement. Au niveau des canalisations, elle réduit le débit, sur les parois du bassin, elle favorise la prolifération de micro-organismes et elle rend le maniement des vannes laborieux.

L’eau agressive quant à elle ronge les canalisations ainsi que les différentes parties métalliques et elle attaque également les joints des carrelages du bassin.

La dureté de l’eau

Elle est représentée par le TH ou Titre Hydrotimétrique). Elle s’exprime en degrés français, et elle dépend donc de la concentration en sels de calcium et de magnésium. Le TH idéal se situe entre 10 et 20°F pour une eau de piscine idéale. Au delà de 30 °F, il est vivement recommandé d’avoir recours à un adoucisseur d’eau. En dessous de 10 °F, il devient impératif d’augmenter le TH.

